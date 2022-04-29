Руководство Госдумы предлагает открыть на освобождённых от националистов территориях Украины филиалы ведущих российских вузов. Об этом 29 апреля сообщает RT со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении СМИ

Отмечается, что с соответствующей идеей к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратился вице-спикер палаты парламента Борис Чернышов. Мариуполь: порт и первая регистрация. Репортаж с места событий © Украина.ру

«Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобождённых территориях. Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

По состоянию на 29 апреля под российский контроль отошла вся Херсонская область, почти вся Луганская область, город Изюм в Харьковской области, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области и Мариуполь в Донецкой области. Кроме указанных городов побольше отошли и более мелкие населенные пункты.