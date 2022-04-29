В период активного перевооружения стран НАТО, высвободившееся старое вооружение продается в том числе Украине. Это выгодно Вашингтону не только материально, но и в плане достижения своих политических целей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

Эксперт по энергетике ответил, почему США не спешат «озеленять» свою энергетику © AP, Mark Tenally

«Министр обороны США прямым текстом заявил: главная цель США в конкретном сегодняшнем украинском кейсе — это максимально подорвать военную мощь России. Таким образом затянуть процесс, чтобы как можно дольше Россия восстанавливала военный потенциал, который она сегодня растрачивает на эту «анти-Россию». Он это говорит прямым текстом, посмотрите его заявления», — сказал эксперт.

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