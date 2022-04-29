Он заявил, что главная задача США — максимально обезоружить Россию. Причем, заметил эксперт, в Вашингтоне этого даже никто не скрывает.
«Министр обороны США прямым текстом заявил: главная цель США в конкретном сегодняшнем украинском кейсе — это максимально подорвать военную мощь России. Таким образом затянуть процесс, чтобы как можно дольше Россия восстанавливала военный потенциал, который она сегодня растрачивает на эту «анти-Россию». Он это говорит прямым текстом, посмотрите его заявления», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.