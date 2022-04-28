Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко, передает 28 апреля РИА Новости

США пытаются подменить Совбез ООН. Но тем самым роют себе яму © AFP, Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Накануне в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес РФ прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.