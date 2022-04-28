«То, что мы слышали сегодня (в среду) — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал Леонидченко.
Накануне в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес РФ прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.