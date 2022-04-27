«Заявление "Газпрома" — очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. И уже готовим наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами», — написала она.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
«Газпром» 27 апреля уведомил, о том, что Болгария и Польша отключены от поставок российского газа из-за неуплаты, которую страны должны были произвести в рублях. Поставки в Австрию и Венгрию продолжаются. Главный немецкий энергохолдинг считает возможным расплачиваться с Россией в рублях и планирует провести переговоры с правительством страны, чтобы это было возможно сделать уже в мае.