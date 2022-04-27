Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова к тому, что Россия будет отключать от газа недружественные страны, которые отказываются платить в рублях. Об этом 27 апреля она написала в Twitter

«Заявление "Газпрома" — очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. И уже готовим наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами», — написала она. Экономист раскрыл, какую сумму Россия ежедневно получает от ЕС за нефть и газ © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

«Газпром» 27 апреля уведомил, о том, что Болгария и Польша отключены от поставок российского газа из-за неуплаты, которую страны должны были произвести в рублях. Поставки в Австрию и Венгрию продолжаются. Главный немецкий энергохолдинг считает возможным расплачиваться с Россией в рублях и планирует провести переговоры с правительством страны, чтобы это было возможно сделать уже в мае.