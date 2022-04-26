Националисты, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, просят эвакуацию в Турцию, а не на подконтрольные Украине территории. Об этом 26 апреля в эфире «Соловьёв Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Выходят и на наших военных, и на российских, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят — непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться», — заявил он. По аэродрому в Приднестровье нанесли удар минами НАТО - Пегов © 2000.ua / 2000.ua / Перейти в фотобанк

По его словам, просьба звучит так — «Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся».

В настоящий момент почти вся территория Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и армии РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Украина превратилась в барахолку, чтобы сбыть как можно больше оружия и убить как можно больше украинцев. Кроме того, он отметил, что никто не знает, что скрывается в подземельях «Азовстали» — биооружие или ядерная бомба.