У России есть фугасные авиабомбы, они бетонобойные: способны пробить даже защиту бомбоубежища. Возможно, их применят на мариупольском заводе «Азовсталь», рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Шойгу рассказал, когда закончится операция на заводе «Азовсталь» в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что в сражении с националистами помимо использования Ту-22М и «Белых лебедей», то есть тяжелой стратегической авиации, которая недоступна для противоракетной обороны, зенитных систем, могут быть использованы другие средства.

«Отчасти я их уже упомянул — это химические вещества. Могут быть использованы и огнеметные системы, но там, где уже точно нет гражданских лиц. Есть вакуумные бомбы, термобарические боеприпасы. То есть, переход к более и более активной фазе сражений. При том условии, что буквально каждый день открывается гуманитарный коридор, через который гражданские лица могут покинуть территорию объектов, где производится зачистка. Оставить все в таком виде, который есть — нельзя, по той причине, что мы не знаем, что скрывается в недрах "Азовстали"», — объяснил он.

Мариуполь, второй по величине город в ДНР, с лета 2014 года контролировался киевским режимом. Вскоре после начала российской спецоперации на Украине город стал ареной наиболее ожесточенных боёв. К настоящему времени он почти полностью взят силами ДНР и России, силовики киевского режима удерживают лишь территорию промзоны «Азовсталь».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма промзоны и продолжить её блокаду.

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