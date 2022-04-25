«После [попадания] фугас, прежде всего, вызывает сильнейшую взрывную волну <…> она выводит из строя бойцов. Они будут не в очень хорошем состоянии, могут получить контузии, тем не менее, большая часть должна остаться живыми — и не суметь сражаться. Говорю о тех, кто засел, прикрывшись людьми, как живым щитом. Предположительно, люди там еще могут оставаться. Есть мнение, что эти гражданские лица, скорее всего, являются родственниками тех террористов — для меня они утратили статус ВСУ, потому что люди, которые держат оружие в руках и прикрываются другими людьми в качестве щита — это террористы», — сказал обозреватель.
Он отметил, что в сражении с националистами помимо использования Ту-22М и «Белых лебедей», то есть тяжелой стратегической авиации, которая недоступна для противоракетной обороны, зенитных систем, могут быть использованы другие средства.
«Отчасти я их уже упомянул — это химические вещества. Могут быть использованы и огнеметные системы, но там, где уже точно нет гражданских лиц. Есть вакуумные бомбы, термобарические боеприпасы. То есть, переход к более и более активной фазе сражений. При том условии, что буквально каждый день открывается гуманитарный коридор, через который гражданские лица могут покинуть территорию объектов, где производится зачистка. Оставить все в таком виде, который есть — нельзя, по той причине, что мы не знаем, что скрывается в недрах "Азовстали"», — объяснил он.
Мариуполь, второй по величине город в ДНР, с лета 2014 года контролировался киевским режимом. Вскоре после начала российской спецоперации на Украине город стал ареной наиболее ожесточенных боёв. К настоящему времени он почти полностью взят силами ДНР и России, силовики киевского режима удерживают лишь территорию промзоны «Азовсталь».
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма промзоны и продолжить её блокаду.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.