Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает 24 апреля Times

Экономист раскрыл, какую сумму Россия ежедневно получает от ЕС за нефть и газ © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта ЕС «голубого топлива», сообщала ранее Еврокомиссия. К середине мая она планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Из-за антироссийских санкций Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.