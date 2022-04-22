Вторая фаза спецоперации на Украине предполагает полный контроль над Донбассом и югом Украины. Об этом 22 апреля заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, выступая на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области

Данилов напророчил миру большую войну, военные-заговорщики, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 22 апреля © AP, Efrem Lukatsky

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру заявил, что спецоперация на Украине не близится к концу, а только начинается.

Россия, отозвавшись на призывы о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.