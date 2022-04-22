Данилов напророчил миру большую войну, военные-заговорщики, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 22 апреля
Данилов напророчил миру большую войну, военные-заговорщики, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 22 апреля
© AP, Efrem Lukatsky
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым», — сказал Миннекаев.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру заявил, что спецоперация на Украине не близится к концу, а только начинается.

Россия, отозвавшись на призывы о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

 