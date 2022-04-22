По ее словам, Европа имеет против Сербии серьезные рычаги давления, например, может не давать кредиты, перекрыть каналы сотрудничества, задержать переговоры о вступлении в ЕС. Но тем не менее Сербия не будет вводить санкции против России.
«[Президент Сербии Александр] Вучич стремится озвучить свою позицию: стране крайне важны поставки газа и нефти, кроме того, сербские самолеты летают в Москву и Петербург, и отказываться от этого Белград не будет», — сказала историк.
Полностью интервью с Еленой Гуськовой можно прочитать здесь.