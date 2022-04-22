Запад активно давит на Сербию, о чем свидетельствует большое количество «высоких визитов», сделанных в Белград в последние дни. Однако, Сербия не прогнется, об этом рассказала специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова в интервью Telegram-каналу Украина.ру

США оказались в своем худшем положении в истории - Трамп © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«[Президент Сербии Александр] Вучич стремится озвучить свою позицию: стране крайне важны поставки газа и нефти, кроме того, сербские самолеты летают в Москву и Петербург, и отказываться от этого Белград не будет», — сказала историк.

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