Российские вооруженные силы установили контроль над административным зданием металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, город окончательно взят. Об этом 21 апреля сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram

«Чуть ли не герой боевиков»: Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк написал он.

По его словам, город «планомерно зачищен», а «остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа» на территории комбината.

В ночь на 21 апреля Кадыров заявил в Telegram, что завод «Азовсталь» будет взят в течение дня.

Ранее 21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе всего Мариуполя под контроль Российской армии и Народной милиции Донецкой Народной Республики. По его словам, территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. Чтобы завершить работу в «Азовстали», потребуется порядка трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода, назвав его нецелесообразным. Он заявил, что не нужно «лезть в катакомбы» и стоит подумать о «сохранении жизней и здоровья наших офицеров».

После этого Кадыров написал в Telegram, что главная цель военной операции в Мариуполе уже достигнута: «Бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся». По его словам, он надеется, что они примут благоразумное решение и сдадутся в плен.

Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» 24 февраля. Мариуполь был блокирован с начала марта. Кадыров неоднократно анонсировал скорое взятие города. В середине апреля в Минобороны заявили о зачистке города от украинских войск и блокировании оставшейся части на территории «Азовстали».