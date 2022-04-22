Структура, именуемая «независимой Украиной» должна быть устранена. Такой точкой зрения поделился публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, чем опасна независимая Украина © Daniel Tokarets / flickr

На днях политолог Ростислав Ищенко в статье для Украины.ру отметил, что одержать победу на территории Украины, а потом уйти — всё равно что вовсе не побеждать. По его мнению, независимая Украина (свободная в формировании своей внешней и внутренней политики), пусть и сократившаяся в два или даже три раза, обязательно вновь станет прозападной и нацистской.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.