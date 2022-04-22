«В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все способное называться "независимой Украиной". Все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации. Именно потому, что все остальные варианты решения уже доказали свою неработоспособность. Исходя из этого, я думаю, что бы ни говорили наши политики сейчас, окончательно вопрос будет решен именно в таком формате», — предположил Вассерман.
На днях политолог Ростислав Ищенко в статье для Украины.ру отметил, что одержать победу на территории Украины, а потом уйти — всё равно что вовсе не побеждать. По его мнению, независимая Украина (свободная в формировании своей внешней и внутренней политики), пусть и сократившаяся в два или даже три раза, обязательно вновь станет прозападной и нацистской.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.