В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все способное называться «независимой Украиной», все другие варианты доказали свою неработоспособность, считает публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

- Анатолий, мы слышали заявление Министерства обороны о том, что мы можем наносить удары по центрам принятия решений, по Киеву. Сейчас территорию Российской Федерации обстреливают из минометов, залетают вертолеты, устраивают обстрелы. Мы до сих пор ограничиваемся заявлениями о возможности ударов. Они уже абсолютно никого не пугают, вплоть до того, что тот же Арестович смело заявляет, что в ответ они могут нанести удары по Москве. Когда от слов перейдем к делу и стоит ли это того?

— Честно скажу, я не уверен, что стоить бить по Киеву — просто потому, что ключевые решения принимаются все-таки не в Киеве, а в Вашингтоне. Если бы не позиция Соединенных государств Америки, желающих Украиной разбить, прежде всего, Европейский союз, а заодно, если получится, и Российскую Федерацию, то Украина как самостоятельное, формально независимая геополитическая сущность кончилась бы очень давно. Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

При таком раскладе, если бы американцам не надо было давить на Европейский союз, то государственный переворот 2014 года просто не случился бы. Тем не менее, поскольку пока мы все-таки еще не на той стадии конфликта, когда уничтожать следует все, что находится в федеральном округе Колумбия, ну а заодно и под горой Рашмор — там находится Центр управления стратегическими силами Соединенных государств Америки — стоило бы, конечно, наказать хотя бы террористическую группировку «Украина». Беда только в том, что еще до начала боевых действий сторона, их готовящая, обеспечивает, помимо прочего, рассредоточение своей системы управления.

Я совершенно не сомневаюсь, что еще до того, как киевские террористы начали массированный обстрел Донбасса в середине февраля, значительная часть ответственных за этот обстрел выехала из Киева по разным замаскированным бункерам. Причем, кроме бункеров, построенных в советское время, чьи координаты имеются у нашего Генштаба, скорей всего, созданы и какие-то дополнительные бункеры, о которых мы просто не знаем.

Мне кажется, что удар по Киеву, скорей всего, может быть чисто демонстративным и мало поможет в военном плане. Насколько я могу судить, Вооруженные силы Российской Федерации вообще не склонны к демонстративным действиям, они все-таки предпочитают то, что может реально повлиять на ход боевых действий. Думаю, что удары будут наносить только в тех случаях, когда будет точно известно, что удар попадает не просто по зданию, а по его содержимому.

- Есть и те, кто не успел выехать из Украины, — это и наши сторонники, и те, кого можно было бы считать нашим сторонником. О ситуации с Виктором Медведчуком. Насколько можно перекрыть его задержанием катастрофу для украинской армии в Мариуполе и грядущую для нее катастрофу на театре военных действий в Донбассе? Насколько серьезный аспект информационного противостояния мы видим здесь?

— Насколько я могу судить, очередной раунд действий против руководителя относительно вменяемых сил на Украине адресован, прежде всего, общественному мнению самой Украины. Грубо говоря, цель того, что Медведчука, судя по всему, никуда не бежавшего, а просто тайно вывезенного из квартиры в начале боевых действий, демонстрирует Украине, чтобы показать — во-первых, так будет с любым, кто попытается хоть заикаться о мире и спокойствии, а во-вторых, у террористической группировки «Украина» есть чем торговаться.

Я не думаю, что реально можно поторговаться. Как справедливо отметили политические деятели РФ, Медведчук не гражданин Российской Федерации, соответственно, мы можем принять в его судьбе в любом случае лишь очень ограниченное участие. То, что он давний друг и кум нашего президента, неприятно лично для президента, но, судя по всему, он совершенно не склонен к принятию каких бы то ни было решений на основании каких бы то ни было личных предпочтений и соображений. Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ

Есть такая легенда, что в отдаленно сходной ситуации Иосиф Виссарионович Джугашвили сказал: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю». Позиция Джугашвили — это общая норма для всех сколько-нибудь вменяемых политических и военных деятелей в нашей стране.

- Насколько Киев успешен в информационной войне, насколько им удается свои военные провалы маскировать информационно?

— Это смотря где ведется война и ради чего. Киев действительно готов исполнять поставленную англосаксами задачу войны до последнего гражданина Украины, не скажу «до последнего украинца», поскольку украинцев на Украине раз в пять-шесть меньше, чем граждан Украины. Как показал опрос знаменитой, можно сказать, легендарной социологической службы «Гэллап» на всем постсоветском пространстве, в 2008 году и на Украине, и в Российской Федерации практически поровну русских по родному языку — пять человек из шести. Понятно, что с тех пор самые русские регионы нашли разные способы покинуть Украину, но в целом картина изменилась не слишком сильно.

И вот войну до последнего гражданина Украины террористическая группировка «Украина» действительно ведет довольно спешно, поскольку у них есть тот же козырь, что был у Геббельса и возглавляемого им министерства пропаганды. Точнее, сначала этот козырь был у берлинской партийной организации Национал-социалистической рабочей партии Германии, а Геббельс начал свою карьеру как руководитель этой региональной организации.

Главным его козырем была не убедительность пропаганды самой по себе. Главным козырем был преизрядный отряд боевиков. Он начал с того, что из организации, насчитывающей на тот момент порядка пяти тысяч человек, выгнал почти всех. Оставил только тысячу, но это были абсолютные отморозки, готовые драться при любых условиях с кем угодно. И потом уже этими отморозками он доказывал всему Берлину, что он прав. И потом к его боевикам-отморозкам прибавилось еще тайная государственная полиция — гестапо.

То есть главный козырь Геббельса в том, что выступать против него было физически опасно. Так вот сейчас та же картина у пропаганды на Западе. Пока, правда, за выступление, не соответствующее официальной позиции тоталитарной секты «либералы», еще не убивают. Как правило, не убивают, были исключения в рамках компании «Черные жизни имеют значение». Зато увольняют, зато отворачиваются соседи и отказываются с вами говорить, если оказывается, что вы не повторяете стандартные заклинания. Теперь можно всё. Куда сваливается украинская пропаганда © РИА Новости, Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

Так вот, в рамках той территории, где возражать против лжи опасно, ложь естественным образом числит себя победительницей. Кстати, заодно ложь обвиняет правду, что, мол, говорить правду опасно. Ведь Запад ругает нас за то, что у нас есть законы, карающие за распространение заведомо ложных утверждений, хотя сам — карает несравненно строже, причем не за заведомо ложные утверждения, а, наоборот, за неудобную правду.

- На Украине закрывают телеканалы, и многие из спикеров, которые выступали на неудобной для Киева стороне, за последние несколько месяцев пропали… Здесь мы видим воплощение этого в жизнь. Помню 2014 год, начало войны в Донбассе, помню, как там появились медиагерои с нашей стороны — Моторола, Гиви, Александр Захарченко, ряд других. Где сейчас подобные медиагерои в нашей кампании — после 50 дней специальной военной операции?

— А сейчас героев так много, что просто невозможно каждому из них уделять сопоставимое внимание. Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о новых подвигах. Именно потому, что эти подвиги совершаются ежедневно, герои, их совершившие, уже на следующий день уходят из массового сознания, заменяются новыми героями. Это, конечно, очень обидно с точки зрения пропаганды, но это очень радостно с точки зрения нашего массового поведения.

Помните, в первом русском, тогда советском, музыкальном фильме — «Веселые ребята», в заглавной песне фильма, выходной арии главного героя, были такие слова: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».

Ну, конечно, не любой, это сильное преувеличение, но все-таки героями становятся столь многие, что мы их просто не успеваем всех заметить и осознать. Я, конечно, должен просить у них прощения за эту не очень удобную особенность массового сознания, но, с другой стороны, очень рад, что у нас героев действительно так много.

- Любой инцидент, даже тот, где явно вина ВСУ, трактуется Киевом так — «это сделали русские, это сделала Россия». Это влияет на наши внутренние настроения. Чем мы могли бы перекрыть эту информационную волну, это деморализующее давление от пропаганды противника?

— Меня, например, некие люди с Украины забрасывают потоком сообщений, по большей части это очевидным образом халтурные фейки, и на меня они не влияют. Более того, даже если среди этой халтуры попадаются реальные сведения, я все равно понимаю, что халтуры намного больше, а значит, противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение.

Соответственно, на меня эта халтура не действует, но я все-таки человек более-менее профессиональный. Мне доводилось в разное время и по разным поводам разоблачать так много халтурной лжи, что у меня к ней иммунитет, но именно в силу того, что у меня к ней иммунитет, я не могу рекомендовать, как бороться с упадком настроения у обычных граждан, для которых информационная война не профессия. «Почему мы проигрываем информационную войну?» Жители Донбасса предлагают, как правду защищать © AFP, Alexander NEMENOV

Единственное, в чем я совершенно уверен, это в том, что по мере наших успехов, успехов во вражеской пропаганде будет с каждым днем все меньше. Все-таки реальность побеждает.

- Насколько поддержка Запада способна восполнить потери Украины и поднять боевой дух, дать это ощущение, что «весь мир с нами»?

— Ну да, боевой дух это действительно поднимает. Роберт Энсон Хайнлайн, между прочим, отметил: «Самое опасное оружие — то, которое у человека между ушами, конечно, при условии, что оно заряжено». Так вот, заряжать это оружие поставками разных стреляющих и взрывающихся изделий Запад действительно умеет. И в этом плане его успехи очевидны. Но могу повторить в ответ старую фразу: «Нас сотня тысяч. — Это где ж мы вас хоронить всех будем?» Да, конечно, такие поставки достаточно серьезны, обширны, но, с другой стороны, у Российской Федерации хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы все это перемолоть. Причем речь идет не столько о всяческих управляемых ракетах с уникальными характеристиками. Есть и способы попроще.

Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель. Вассерман рассказал, как Россия освободит Одессу © REUTERS, Nacho Doce

Сейчас ни для кого не секрет, что любые боевые действия — это еще и процесс испытания новых вооружений, и сейчас очевидным образом и мы, и наши западные противники очень активно ведем это испытание. Так вот, я не исключаю, что по ходу дальнейших событий мы перейдем к применению уже испытанного. И тогда большая часть западных поставок будет уничтожаться прямо в момент ввоза на Украину.

- Я недавно вернулся из Херсонской области, из Херсона, был там несколько недель, общался с людьми. Им не хватает понимания того, что Россия надолго и насовсем — боятся, что мы уйдем. Как убедить их, что все будет в порядке, как преодолеть все нюансы в снабжении территории? Во многих местах в Херсоне только-только начали снимать украинские флаги и поднимать российские…

— У меня есть немало публикаций, где я объясняю, по какой причине следование старинной польской фальшивке «Украина не Россия» физически опасно для граждан самой Украины. Ну а уже вследствие этого опасно и для остальной России. Соответственно, я исхожу из того, что какая бы то ни было структура, именуемая «Независимая Украина», должна быть устранена.

В результате нынешней операции должно быть полностью ликвидировано все способное называться «независимой Украиной». Все эти земли должны быть включены в состав Российской Федерации. Именно потому, что все остальные варианты решения уже доказали свою неработоспособность. Исходя из этого, я думаю, что бы ни говорили наши политики сейчас, окончательно вопрос будет решен именно в таком формате.

Но почему сейчас говорят именно так — да потому, что у нас есть не только противники. Есть и немалое число партнеров. Грубо говоря, сейчас мы даем возможность Индии, Китаю, в ответ на любые западные требования изолироваться от Российской Федерации говорить, как изолироваться, там же идут переговоры между Российской Федерацией Украины, вы что, хотите, чтобы мы своей политической позицией воспрепятствовали этим переговорам? Трюк простой, но срабатывает пока неплохо. Вассерман объяснил, что Россия сделает с НАТО без ядерного оружия, если они полезут на Украину © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Не знаю, насколько он будет работать, в конце концов, политика меняется достаточно часто, но пока имеет смысл отвечать всем — и нашим согражданам, и иностранцам, так, как отвечает в таких случаях Владимир Рудольфович Соловьев: «Смотрите на высказывания нашего Верховного главнокомандующего. Он четко обозначил цели денацификации, демилитаризации Украины, и эти задачи будут, несомненно, выполнены». Я, со своей точки зрения, должен добавить, что эти задачи в принципе неосуществимы для самостоятельной Украины, в каком бы то ни было виде, кто бы ее ни возглавлял.

Если сейчас убрать Зеленского и вместо него посадить Медведчука, то через пару недель, а то и пару дней Медведчук будет говорить то же самое, что и Зеленский. Просто такова природа самой идеи отделить украинцев от остальных русских. Это возможно только путем насилия и обмана. Пусть те, кто сейчас беспокоится, научатся отделять политическую риторику от реальных планов и поймут, что мы отходим назад, только чтобы брать разбег.