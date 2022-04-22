Торговля с ЕС в настоящее время продолжается, и получаемые от неё средства помогают РФ смягчать санкционное давление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

«По подсчётам [главы евродипломатии Жозепа] Борреля, примерно миллиард евро нам платит каждый день Европейский союз и Европа в целом за нефтегаз», — указал экономист.

Французский экономист предрек бунты по всей Европе из-за эмбарго на российский газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но где-то 700 миллионов евро, по моим представлениям, каждый день приходит. Это существенная сумма», — сказал Митрахович.

Он также напомнил, что за последнее время в России резко сократился импорт, что уменьшает требующееся стране количество валюты.

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