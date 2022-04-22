«По подсчётам [главы евродипломатии Жозепа] Борреля, примерно миллиард евро нам платит каждый день Европейский союз и Европа в целом за нефтегаз», — указал экономист.
Он добавил, что считает такую оценку завышенной, или же в неё включена также оплата за удобрения и металлы.
«Но где-то 700 миллионов евро, по моим представлениям, каждый день приходит. Это существенная сумма», — сказал Митрахович.
Он также напомнил, что за последнее время в России резко сократился импорт, что уменьшает требующееся стране количество валюты.
Полностью интервью можно прочитать здесь.