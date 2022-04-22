По его словам, для принятия такого запрета на уровне ЕС необходимо вносить изменения в правовые нормы организации и проводить это решение через Европейский парламент и через Совет Европейского союза, что тоже требует времени.
Из стран ЕС только Нидерланды заявили, что запретят оплату газа через счета в «Газпромбанке», что касается остальных стран, то принятие ими подобных решений, по мнению эксперта, будет непростым.
«Одно дело сказать на уровне политиков "мы против", другое — ввести закон в Италии, который прямо запретил бы компаниям покупать российский газ по предложенной схеме», — рассказал Митрахович.
Он допускает, что в начале мая поставки газа из России действительно могут быть частично остановлены, после чего начнутся переговоры об условиях их возобновления.
Полностью интервью можно прочитать здесь.