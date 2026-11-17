https://ukraina.ru/20261117/vam---obligatsii-ey---kvartira-za-5-mln-deputat-rady-pridumala-kak-raspravitsya-s-pensionerami-1084548670.html

Вам - облигации, ей - квартира за 5 млн: депутат Рады придумала, как расправиться с пенсионерами

Вам - облигации, ей - квартира за 5 млн: депутат Рады придумала, как расправиться с пенсионерами - 17.11.2026 Украина.ру

Вам - облигации, ей - квартира за 5 млн: депутат Рады придумала, как расправиться с пенсионерами

Глава комитета Верховной Рады по соцполитике Галина Третьякова придумала "гениальную" схему: оказывается, часть пенсий нужно выплачивать... облигациями. А пока старики будут любоваться на ценные бумаги, сама Третьякова, вышедшая на пенсию в разгар конфликта, спокойно получает свои 23 тысячи наличными и обустраивает быт в новой квартире

2026-11-17T12:10

2026-11-17T12:10

2026-11-17T12:10

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Третьякова решила, что пенсии свыше 10 прожиточных минимумов (это больше 25 950 гривен, около 50 тысяч рублей) и пенсии тем, кто не достиг 60 лет, нужно выдавать в виде облигаций.Зачем? По ее словам, "высвобожденный ресурс" пойдет на повышение выплат самым бедным пенсионерам. Логика уровня "отобрать и поделить", только теперь в виде долговых расписок. Депутат возмущается, что некоторые категории получают пенсии, в сотни раз превышающие трудовые. И вроде бы в этом есть доля правды — по данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен за год выросло почти на треть (до 19% от всех 10 миллионов пенсионеров). Вот только отдавать эти "лишние" деньги в виде облигаций тем, кому 59 лет, — это не социальная справедливость, а издевательство. Облигации тебе не купишь ни хлеба, ни лекарств.А теперь — внимание на саму "справедливую" Третьякову: выяснилось, что 63-летняя депутат сама вышла на пенсию в 2024 году. И получает она ежемесячно больше 23 тысяч гривен.За прошлый год она заработала 760 тысяч гривен зарплаты в Раде и еще 283 тысячи гривен пенсии. А еще оформила в собственность новую квартиру в Киеве площадью больше 100 квадратных метров, стоимостью почти 5 миллионов гривен.У самой Третьяковой помимо квартир ещё и богатый бэкграунд. Именно она ранее прославилась абсолютно людоедским заявлением о том, что малообеспеченных украинцев нужно... устранять."Общество должно избавиться от людей, которые сейчас получают пособия", — говорила она тогда. По ее логике, если человек беден и получает помощь от государства, он — балласт, который нужно устранить.Теперь этот политик рассуждает о "справедливости" и предлагает выплачивать пенсии облигациями. В стране, где 10 миллионов пенсионеров, где идет военный конфликт и экономика держится на западных подачках, "слуги народа" придумывают, как бы еще сэкономить на тех, кто всю жизнь работал.

https://ukraina.ru/20261113/tikhie-milliony-griven-ukrainskie-kaznokrady-sbezhali-v-derevni-1084460920.html

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