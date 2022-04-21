Главная проблема импортозамещения – это импортные технологии, необходимые для поддержания производства на российских предприятиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Литий из Сибири: чему современную Россию может научить советский опыт импортозамещения © РИА Новости, Константин Родиков / Перейти в фотобанк

В качестве примера технологии, с замещением которой в России есть трудности, Митрахович назвал крупнотоннажное сжижение газа.

«У нас, к сожалению, компании между собой соревновались, пытались показать, что у каждой компании своё, улучшить свой проект. Но при этом они все базировались на иностранных технологиях по тоннажному сжижению, вместо того чтобы объединить усилия и за восемь лет, с 2014 года создать свою технологию. Такой технологии в России нет», — рассказал экономист.

По его словам, подобных технологических проблем в российской промышленности довольно много. Он призвал к координации усилий на уровне правительства для объединения сил разных компаний в создании национального продукта вместо распыления их сил на конкуренцию.

Полностью интервью можно прочитать здесь.