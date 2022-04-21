Наладить производство товаров потребительского спроса несложно, кроме того, импорт такой продукции может осуществляться из таких стран, как Китай, Турция и Индия, указал эксперт.
В качестве примера технологии, с замещением которой в России есть трудности, Митрахович назвал крупнотоннажное сжижение газа.
«У нас, к сожалению, компании между собой соревновались, пытались показать, что у каждой компании своё, улучшить свой проект. Но при этом они все базировались на иностранных технологиях по тоннажному сжижению, вместо того чтобы объединить усилия и за восемь лет, с 2014 года создать свою технологию. Такой технологии в России нет», — рассказал экономист.
По его словам, подобных технологических проблем в российской промышленности довольно много. Он призвал к координации усилий на уровне правительства для объединения сил разных компаний в создании национального продукта вместо распыления их сил на конкуренцию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.