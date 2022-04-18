Россия не меняет условия газовых контрактов для недружественных стран, Запад будет платить за российский газ те же суммы, только в рублях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Механизм оплаты газа за рубли комфортен для европейских компаний: они будут перечислять валюту на счета "Газпромбанка", который самостоятельно будет конвертировать её в рубли, рассказал эксперт.

«По сути, они нанимают «Газпромбанк», чтобы тот, как некий агент, исполнил эти операции. Они перечисляют свои деньги на счет в «Газпромбанке», он меняет их через биржу на рубли, и эти рубли с рублевого второго счета перечисляются «Газпрому» за поставленный газ. То есть для европейцев цена газа не меняется. Самое первое заявление было Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты…формула ценообразования остается прежней», — сказал Юшков.

Россия не выставляет Европе неисполнимых условий, наподобие «теперь вы платите рубли и платите столько, сколько мы скажем», подчеркнул собеседник издания.

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