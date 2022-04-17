Телестудии и телеканалы Украины, работающие как машины пропаганды, должны быть физически уничтожены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

Россия имеет дело с огромной системой информации, с огромной информационной машиной, с огромным количеством западных профессионалов, которые постоянно работают над производством фейков, заявил эксперт. Вассерман объяснил, почему необходимо наказать «террористическую группировку Украина» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Для меня это до сих пор не очень понятно — какой-то странный гуманизм российской стороны, с точки зрения воздействия на эти СМИ. Как по мне, я давно бы разбомбил все эти телестудии, телеканалы — физически разбомбил бы. Мы, конечно, ругаем американцев за войну в Югославии. Да, она была неправильная, но я напомню, что они сделали первым делом. Первым делом они нанесли удар по Министерству обороны, а вторым делом — по телерадиокомпании», — сказал Михеев.

Упорное сопротивление украинских войск действительно стимулировалось тем, что им рассказывали, что сейчас будет прорыв, что Россия уже разваливается, что в Москве дерутся за продукты, а американские войска уже на подходе к Петербургу. Дезинформация даже такого низкого качества имела серьёзное воздействие на украинское общество, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.