Западные СМИ и их украинские коллеги эффективно используют методы Геббельса в своей пропаганде. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Современный Запад и Украина берут пример с возглавляемого Геббельсом министерства пропаганды нацистской Германии, убеждён эксперт. Вассерман рассказал о судьбе независимости Украины по итогам спецоперации © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Главным его козырем была не убедительность пропаганды самой по себе. Главным козырем был преизрядный отряд боевиков. Он начал с того, что из организации, насчитывающей на тот момент порядка пяти тысяч человек, выгнал почти всех. Оставил только тысячу, но это были абсолютные отморозки, готовые драться при любых условиях с кем угодно. И потом уже этими отморозками он доказывал всему Берлину, что он прав», — сказал Вассерман.

Выступать против Геббельса было физически опасно, и в этом заключался главный козырь его пропаганды. Сейчас в западной медиасфере та же картина — за любое выступление, не соответствующее линии тоталитарных либерал-сектантов, могут нанести физический вред или убить, как это случалось в рамках кампании "Black Lives Matter", напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.