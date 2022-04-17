«Несмотря на периодические победные реляции наших чиновников о скором завершении боев в Мариуполе и его освобождении «буквально через два-три дня», я как человек, принимавший активное участие в боях начального периода освободительной войны на Донбассе, могу сказать, что на самом деле до полного освобождения Мариуполя нам ещё далеко. Активная фаза боев там продлится ещё минимум месяц», — сказал Матюшин.
Гуманизм союзного командования ЛДНР и РФ активно эксплуатируют украинские боевики, в связи с чем боевые действия затягиваются, добавил эксперт.
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