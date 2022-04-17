На мариупольском направлении продолжает смыкаться удавка на шее группировки украинских боевиков. Из-за гуманизма российского командования бои могут продолжаться ещё месяц, рассказал в интервью Украина.ру руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин

«Несмотря на периодические победные реляции наших чиновников о скором завершении боев в Мариуполе и его освобождении «буквально через два-три дня», я как человек, принимавший активное участие в боях начального периода освободительной войны на Донбассе, могу сказать, что на самом деле до полного освобождения Мариуполя нам ещё далеко. Активная фаза боев там продлится ещё минимум месяц», — сказал Матюшин. Александр «Варяг» Матюшин назвал быстрый способ зачистки Мариуполя © Украина.ру

Гуманизм союзного командования ЛДНР и РФ активно эксплуатируют украинские боевики, в связи с чем боевые действия затягиваются, добавил эксперт.

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