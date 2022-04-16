«Сейчас в условиях дефицита медикаментов и некоторых других товаров все чаще приходится искать нужное за пределами республики. Например, удалось буквально спасти от смерти тяжело раненого молодого бойца благодаря дефицитному даже в России препарату для зондового питания. Его нашли только в Ростове и в течение дня решили вопрос с доставкой через границу», — отметил он.
По словам Тырина, волонтерам случалось и проводить целые конвои — по просьбе партнеров из других волонтерских сообществ.
«Приходилось задействовать сложные механизмы и привлекать компетентных людей, чтобы транспорт пересек границу без сопутствующих проблем — в целом это удавалось», — добавил писатель.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.