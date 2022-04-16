Писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру рассказал, с какими проблемами сталкиваются во время спецоперации волонтеры из его группы #ТеплоСердец

Западу плевать на сохранность Украины и жизнь её граждан, им лишь бы России навредить — активистка донецких волонтеров © РИА Новости, Дэн Леви / Перейти в фотобанк

По словам Тырина, волонтерам случалось и проводить целые конвои — по просьбе партнеров из других волонтерских сообществ.

«Приходилось задействовать сложные механизмы и привлекать компетентных людей, чтобы транспорт пересек границу без сопутствующих проблем — в целом это удавалось», — добавил писатель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.