Американские военные проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Об этом 14 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге

«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков», — сказал он. Стало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцев © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, людей отбирали для опытов по возрасту, национальности и иммунному статусу. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга их состояния.

Кириллов подчеркнул, что «в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении».