«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков», — сказал он.
По его словам, людей отбирали для опытов по возрасту, национальности и иммунному статусу. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга их состояния.
Кириллов подчеркнул, что «в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении».