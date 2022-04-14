В начале апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выложил в соцсетях пост с фото тела погибшей с выжженной свастикой. По его словам, жертву якобы пытали российские военные в Гостомеле, который находится в 70 км от украинской столицы.
«По поводу фотографии, может быть, это был скриншот с моей видеозаписи. Мы с британским фотографом Максимилианом Кларком были первыми журналистами, оказавшимися на месте событий, в подвале 25-й школы Мариуполя, где эту женщину изнасиловали, пытали и убили. Мы рассказали об этом, и это было на военной базе украинского отряда "Азов". Потом, через некоторое время, украинские чиновники стали говорить, что это было где-то около Киева, и это было абсолютно неправильно, абсолютная ложь. Ни один западный журналист не обратился ко мне по поводу этой истории», — рассказал корреспондент.
В конце марта Ланкастер на своем канале в YouTube опубликовал видео с погибшей в Мариуполе девушкой. Оригинальный ролик был назван «Найдена убитая женщина со следами пыток в «украинской военной базе» в подвале мариупольской школы».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.