Американский военный корреспондент Патрик Ланкастер, который является автором снимка мёртвой женщины с выжженой на теле свастикой, найденной в Мариуполе на отбитой базе украинских националистов, в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал, как украинская сторона распространяет фейки

Как врут нам и про нас. Вышли результаты крупнейшей «охоты» на антироссийские фейки © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Арестович выложил в соцсетях пост с фото тела погибшей с выжженной свастикой. По его словам, жертву якобы пытали российские военные в Гостомеле, который находится в 70 км от украинской столицы.

«По поводу фотографии, может быть, это был скриншот с моей видеозаписи. Мы с британским фотографом Максимилианом Кларком были первыми журналистами, оказавшимися на месте событий, в подвале 25-й школы Мариуполя, где эту женщину изнасиловали, пытали и убили. Мы рассказали об этом, и это было на военной базе украинского отряда "Азов". Потом, через некоторое время, украинские чиновники стали говорить, что это было где-то около Киева, и это было абсолютно неправильно, абсолютная ложь. Ни один западный журналист не обратился ко мне по поводу этой истории», — рассказал корреспондент.

В конце марта Ланкастер на своем канале в YouTube опубликовал видео с погибшей в Мариуполе девушкой. Оригинальный ролик был назван «Найдена убитая женщина со следами пыток в «украинской военной базе» в подвале мариупольской школы».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.