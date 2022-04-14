Патрик Ланкастер: Западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школы

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Украина.ру»
- Патрик, вы являетесь автором ужасного снимка мёртвой женщины с выжженой на теле свастикой, найденной в Мариуполе на отбитой базе украинских националистов. Однако Алексей Арестович, советник президента Украины, опубликовал фотографию, утверждая, что её якобы убили российские военные под Киевом. Обращались ли к вам какие-либо англоязычные журналисты или международные агентства, чтобы проверить обстоятельства, при которых был сделан снимок?
— По поводу фотографии, может быть, это был скриншот с моей видеозаписи. Мы с британским фотографом Максимилианом Кларком были первыми журналистами, оказавшимися на месте событий, в подвале 25-й школы Мариуполя, где эту женщину изнасиловали, пытали и убили.
Мы рассказали об этом, и это было на военной базе украинского отряда «Азов».
Потом, через некоторое время, украинские чиновники стали говорить, что это было где-то около Киева, и это было абсолютно неправильно, абсолютная ложь. Ни один западный журналист не обратился ко мне по поводу этой истории.
- Может ли Россия донести до Запада правду? Почему нас не хотят слышать?
— Не хотят слышать, потому что основные западные СМИ следуют нарративу западных правительств. Они показывают только половину правды; то есть, если сюжет про-украинский (в пользу киевского режима — ред.), то западные СМИ его покажут, но если он будет не полностью таким, они его не покажут, они не покажут факты.
- Что ещё Вы увидели/видите на Украине? Что Вас больше всего удивляет?
— Больше всего — опустошение, производимое среди гражданского населения Донбасса, и то, как основные западные СМИ совершенно его не показывают.
Они снова и снова показывают только лишения, которые испытывает [гражданское население] на территориях, контролируемых правительством Украины, но их не интересуют лишения гражданского населения в Донбассе; и я говорю не только про нынешнее обострение войны, но и про последние восемь лет.
- Почему Вы решили освещать украинские события?
— Сначала я приехал в Крым, это было в 2014 году, во время референдума (о статусе Крыма — ред.), и я увидел, насколько отличалось то, что происходило в Крыму от того, как это подавалось на Западе!
В Крыму я видел, что народ был счастлив, что Крым возвращался в Россию, а на Западе показывали, как Россия заставляла людей голосовать за отделение от Украины, и это было так далеко от истинной ситуации!
После Крыма я решил поехать в Донецк, я видел, как там прошёл референдум, и я также заметил отличия местных реалий от того, как это подавалось на Западе. Поэтому я решил остаться и показать правдивую реальность, то, что на самом деле происходит.
Я подумал, что если я это не покажу, то никто другой этого не сделает.
Я надеюсь, что люди на Западе смогут продолжать открывать свои глаза, и к ним придёт понимание того, что на самом деле происходит, и чтобы они смотрели репортажи с обеих сторон линии соприкосновения, и чтобы они не только понимали те нарративы, которые им подают, но и действительно просвещались, для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит и как это можно закончить.