Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поддержал идею срочно легализовать автоматическое оружие. Об этом 13 апреля он написал в своём Telegram-канале

Ранее с идей легализовать автоматическое оружие выступил депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского и представитель президента в Конституционном суде Украины Фёдор Вениславский. ЧП на крейсере «Москва», оружие и разведданные от США, заградотряды из заключённых, монастырь в заложниках. Хроника событий на Украине на утро 14 апреля © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

«Мое мнение — предложение стоит рассмотреть, все же карабины разрешает и нынешнее законодательство. Хотя приоритет, безусловно, следует отдать программе по выкупу автоматов. Главное, чтобы введенный разрешительный порядок (и сам закон об оружии) были адекватными и сбалансированными», — заявил он.

Кроме того, по его словам, закон необходим после того, как официальный Киев разрешил раздавать оружие мирным жителям.

Украинские СМИ сообщали, что на руках у украинцев не меньше 11 тысяч единиц оружия.