Ранее с идей легализовать автоматическое оружие выступил депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского и представитель президента в Конституционном суде Украины Фёдор Вениславский.
«Мое мнение — предложение стоит рассмотреть, все же карабины разрешает и нынешнее законодательство. Хотя приоритет, безусловно, следует отдать программе по выкупу автоматов. Главное, чтобы введенный разрешительный порядок (и сам закон об оружии) были адекватными и сбалансированными», — заявил он.
Кроме того, по его словам, закон необходим после того, как официальный Киев разрешил раздавать оружие мирным жителям.
Украинские СМИ сообщали, что на руках у украинцев не меньше 11 тысяч единиц оружия.