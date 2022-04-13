Британия внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе задержанного накануне Службой безопасности Украины депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости

Глава МИД Британии Лиз Трасс отметила, что на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше 1 тысячи российских граждан и предприятий.

«После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа», — заявила она. Немецкий промышленник объяснил, почему санкции против РФ бесполезны © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В санкционный список, в частности, включили экс-главу ОАО «Российские железные дороги» и председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

Также, по ее словам, с 14 апреля поступит запрет на импорт российского чугуна, стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

Накануне Владимир Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что идеально было бы провести максимально быстрый судебный процесс, прежде чем заговаривать о возможном обмене Медведчука.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о методах воздействия Украины на задержанного Медведчука. Он назвал украинские власти «отдельными уродцами», которым «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».