Российские медиа уподобляются украинским, порой используя методы жёсткой пропаганды. Народу необходима правда, а не громкие высказывания о скорой победе, рассказал в интервью Украина.ру донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

Приёмы пропаганды и преждевременные заявления о победах, используемые в российской медиасфере, зачастую играют на руку противнику, подчеркнул собеседник издания. «Это террористы, а не военные». В чем украинская пропаганда похожа на советскую © Украина.ру

«Всякий раз, когда что-то идёт не по утверждённому излишне ретивыми журналистами "плану", народ теряется: "так, значит, нам дают не совсем верную картину происходящего?" Разумеется, этим пользуется противник…Это азы информационной политики, и не только меня — всех бойцов — удивляет, что наши СМИ порой уподобляются СМИ противника и действуют в формате жёсткой пропаганды», — сказал Дубовой.

Лучшим оружием против пропагандистских выпадов противника является правда, информирование о реальном положении дел. Информационный допинг лишь вредит делу победы, заключил эксперт.

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