«Я думаю, что эти ребята (руководство Украины — ред.) ничего не смогут решить. Они полностью управляемые. Условия им ставят, насколько мы знаем, Соединенные Штаты и Великобритания. Руководители этих стран, стран НАТО, неоднократно говорили, что Украина должна сражаться до последнего украинца. Они накачивают Украину оружием. Поэтому в перемирие я не верю», — сказал Баширов.
Тем не менее, переговоры необходимы для разрешения гуманитарных вопросов: обмена пленными, гумкоридоров и защиты инфраструктуры. Однако договорённости по ключевым пунктам — признанию Крыма и Донбасса, с нынешней киевской властью невозможны, заключил эксперт.
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