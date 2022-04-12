Любые мирные переговоры России и Украины будут торпедированы вследствие того, что киевское руководство является полностью подконтрольным Вашингтону и Лондону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

«Я думаю, что эти ребята (руководство Украины — ред.) ничего не смогут решить. Они полностью управляемые. Условия им ставят, насколько мы знаем, Соединенные Штаты и Великобритания. Руководители этих стран, стран НАТО, неоднократно говорили, что Украина должна сражаться до последнего украинца. Они накачивают Украину оружием. Поэтому в перемирие я не верю», — сказал Баширов. Гаспарян «похоронил» переговоры с Украиной: с киевской властью их быть не может © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Тем не менее, переговоры необходимы для разрешения гуманитарных вопросов: обмена пленными, гумкоридоров и защиты инфраструктуры. Однако договорённости по ключевым пунктам — признанию Крыма и Донбасса, с нынешней киевской властью невозможны, заключил эксперт.

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