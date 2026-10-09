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Ветераны Украины брошены: 2 млн человек не могут добиться помощи

Ветераны Украины брошены: 2 млн человек не могут добиться помощи - 09.10.2026 Украина.ру

Ветераны Украины брошены: 2 млн человек не могут добиться помощи

Более половины украинских ветеранов считают, что государство не защищает их права. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Radio NV

2026-10-09T10:03

2026-10-09T10:03

2026-10-09T10:03

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По его словам, сейчас в стране насчитывается более 2 млн ветеранов, и более половины из них испытывают полное отсутствие защиты со стороны государства. После окончания конфликта их число может составить от 5 до 6,5 млн.Лубинец отметил, что количество жалоб от бывших военных стремительно растёт. Только за восемь месяцев 2026 года Офис омбудсмена получил более 1900 обращений, тогда как за весь 2025 год их было чуть больше двух тысяч. Чаще всего жалуются на проблемы с получением финансовой помощи, справок, а также на препятствия при прохождении медицинской и психологической реабилитации."Часто я вижу, что к ветеранам относятся не то что без уважения, а просто как к лишним людям", — подчеркнул омбудсмен."Мы провели экспертный опрос более тысячи ветеранов. Более 50% считают, что их права не просто нарушаются, а вообще не защищаются государством. Мне кажется, этот процент — это диагноз неэффективности государства", — заявил Лубинец.Он добавил, что на Украине фактически отсутствует ответственность должностных лиц за нарушение прав ветеранов. Служебные расследования чаще всего заканчиваются отписками. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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