Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания - 09.10.2026 Украина.ру
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Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания
Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания - 09.10.2026 Украина.ру
Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания
Точечный удар по ключевому объекту энергетики в пригороде Киева парализовал жизнеобеспечение украинской столицы. Об этом 9 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-09T09:35
2026-10-09T09:35
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виталий кличко
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В метро обесточило зелёную ветку, из-за чего поезда прекратили движение в сторону правого берега. В Подольском и Святошинском районах остановился наземный общественный транспорт. Оболонь осталась без благ цивилизации — крупный район столицы одновременно лишился и света, и водоснабжения.Официальные графики веерных отключений больше не действуют: "Укрэнерго" объявило экстренный аварийный режим, который будет действовать до неопределённой "стабилизации".Мэр Виталий Кличко предупредил горожан о кризисе "весьма значительных масштабов", признав, что восстановить подачу воды оперативно не удаётся. Вчера Кличко советовал жителям по возможности временно покинуть столицу.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, украина, россия, виталий кличко, укрэнерго, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Укрэнерго, Украина.ру

Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания

09:35 09.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото
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Точечный удар по ключевому объекту энергетики в пригороде Киева парализовал жизнеобеспечение украинской столицы. Об этом 9 октября сообщили украинские СМИ
В метро обесточило зелёную ветку, из-за чего поезда прекратили движение в сторону правого берега. В Подольском и Святошинском районах остановился наземный общественный транспорт. Оболонь осталась без благ цивилизации — крупный район столицы одновременно лишился и света, и водоснабжения.
Официальные графики веерных отключений больше не действуют: "Укрэнерго" объявило экстренный аварийный режим, который будет действовать до неопределённой "стабилизации".
Мэр Виталий Кличко предупредил горожан о кризисе "весьма значительных масштабов", признав, что восстановить подачу воды оперативно не удаётся. Вчера Кличко советовал жителям по возможности временно покинуть столицу.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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