https://ukraina.ru/20261009/yad-dlya-strany-klichko-obvinil-okruzhenie-zelenskogo-v-podryve-oborony-ukrainy-1083703160.html

Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины

Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины - 09.10.2026 Украина.ру

Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что повальное взяточничество в окружении Владимира Зеленского бьет по обороноспособности страны

2026-10-09T09:58

2026-10-09T09:58

2026-10-09T10:27

украина

киев

россия

владимир кличко

мария захарова

владимир зеленский

верховная рада

украина.ру

новости

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По словам столичного градоначальника, масштабное воровство не просто ослабляет государство изнутри, но и уничтожает авторитет Украины в глазах западных партнеров. Кличко подчеркнул, что отношения с союзниками держатся исключительно на доверии, а нынешняя коррупция стала настоящим ядом для всей страны.Слова киевского мэра подтверждаются конкретными уголовными делами. Так, недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Форрест Гамп". Силовики накрыли организованную преступную группировку, в которую входили депутаты Верховной рады и топ-чиновники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что на Украине уже практически не осталось ничего, кроме коррупции. Еще о коррупции - в материале Три скандала и коррупция на контрактах. Украина на минувшей неделе на сайте Украина.ру.

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украина, киев, россия, владимир кличко, мария захарова, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру, новости