Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины - 09.10.2026 Украина.ру
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Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины
Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины - 09.10.2026 Украина.ру
Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что повальное взяточничество в окружении Владимира Зеленского бьет по обороноспособности страны
2026-10-09T09:58
2026-10-09T10:27
украина
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владимир кличко
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владимир зеленский
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украина.ру
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По словам столичного градоначальника, масштабное воровство не просто ослабляет государство изнутри, но и уничтожает авторитет Украины в глазах западных партнеров. Кличко подчеркнул, что отношения с союзниками держатся исключительно на доверии, а нынешняя коррупция стала настоящим ядом для всей страны.Слова киевского мэра подтверждаются конкретными уголовными делами. Так, недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Форрест Гамп". Силовики накрыли организованную преступную группировку, в которую входили депутаты Верховной рады и топ-чиновники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что на Украине уже практически не осталось ничего, кроме коррупции. Еще о коррупции - в материале Три скандала и коррупция на контрактах. Украина на минувшей неделе на сайте Украина.ру.
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Украина, Киев, Россия, Владимир Кличко, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру, Новости

Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины

09:58 09.10.2026 (обновлено: 10:27 09.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что повальное взяточничество в окружении Владимира Зеленского бьет по обороноспособности страны
По словам столичного градоначальника, масштабное воровство не просто ослабляет государство изнутри, но и уничтожает авторитет Украины в глазах западных партнеров.
Кличко подчеркнул, что отношения с союзниками держатся исключительно на доверии, а нынешняя коррупция стала настоящим ядом для всей страны.
Слова киевского мэра подтверждаются конкретными уголовными делами. Так, недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Форрест Гамп". Силовики накрыли организованную преступную группировку, в которую входили депутаты Верховной рады и топ-чиновники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что на Украине уже практически не осталось ничего, кроме коррупции.
Еще о коррупции - в материале Три скандала и коррупция на контрактах. Украина на минувшей неделе на сайте Украина.ру.
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УкраинаКиевРоссияВладимир КличкоМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВерховная РадаУкраина.руНовости
 
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