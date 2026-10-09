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МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов

МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов - 09.10.2026 Украина.ру

МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов

Киев уже пропустил запланированную на 5 октября очередную выплату, а с учётом платежа этого дня его простроченная задолженность перед МВФ может достигнуть четверти миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на внутренние документы Международного валютного фонда 9 октября пишет РИА Новости

2026-10-09T09:56

2026-10-09T09:56

2026-10-09T09:58

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В понедельник фонд безуспешно ожидал от Украины $83 млн в качестве погашения задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. 9 октября к просроченной задолженности, в случае невыплаты, добавится 125,7 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует чуть более $170 млн. Это крупнейший в этом месяце прогнозируемый платеж.Таким образом, фонд в своём графике напоминает Киеву о необходимости до конца 9 октября выплатить в общей сложности $252,9 млн.7 сентября Нацбанк Украины сообщил, что в течение сентябре Киев погасил кредитные обязательства перед МВФ на $254,3 млн и еще $195,7 млн по госдолгу.Общая сумма, которую МВФ рассчитывает получить от Украины в 2026 году, как следует из документов, составляет $959,4 млн. За это время госдолг страны, по прогнозу её нацбанка, достигнет $226 млрд.В 2027 году МВФ ждёт от Украины уже $1,97 млрд (по нынешнему курсу SDR). При том, что бюджет на следующий год Киев планирует с учётом намерения занять еще $50 млрд, с общим долгом $276 млрд и дефиците бюджета примерно $37 млрд.Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260929/zhizn-vzaymy-gosdolg-ukrainy-obnovil-istoricheskiy-maksimum-1083505442.html

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