МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов - 09.10.2026 Украина.ру
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МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов
МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов - 09.10.2026 Украина.ру
МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов
Киев уже пропустил запланированную на 5 октября очередную выплату, а с учётом платежа этого дня его простроченная задолженность перед МВФ может достигнуть четверти миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на внутренние документы Международного валютного фонда 9 октября пишет РИА Новости
2026-10-09T09:56
2026-10-09T09:58
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В понедельник фонд безуспешно ожидал от Украины $83 млн в качестве погашения задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. 9 октября к просроченной задолженности, в случае невыплаты, добавится 125,7 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует чуть более $170 млн. Это крупнейший в этом месяце прогнозируемый платеж.Таким образом, фонд в своём графике напоминает Киеву о необходимости до конца 9 октября выплатить в общей сложности $252,9 млн.7 сентября Нацбанк Украины сообщил, что в течение сентябре Киев погасил кредитные обязательства перед МВФ на $254,3 млн и еще $195,7 млн по госдолгу.Общая сумма, которую МВФ рассчитывает получить от Украины в 2026 году, как следует из документов, составляет $959,4 млн. За это время госдолг страны, по прогнозу её нацбанка, достигнет $226 млрд.В 2027 году МВФ ждёт от Украины уже $1,97 млрд (по нынешнему курсу SDR). При том, что бюджет на следующий год Киев планирует с учётом намерения занять еще $50 млрд, с общим долгом $276 млрд и дефиците бюджета примерно $37 млрд.Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260929/zhizn-vzaymy-gosdolg-ukrainy-obnovil-istoricheskiy-maksimum-1083505442.html
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украина.ру, новости, украина, киев, мвф, нацбанк, сша, ес, долги, госдолг, госдолги, киевский режим, кредит, финансирование
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, МВФ, Нацбанк, США, ЕС, долги, госдолг, госдолги, киевский режим, кредит, финансирование

МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов

09:56 09.10.2026 (обновлено: 09:58 09.10.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruМВФ и Украина
МВФ и Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Киев уже пропустил запланированную на 5 октября очередную выплату, а с учётом платежа этого дня его простроченная задолженность перед МВФ может достигнуть четверти миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на внутренние документы Международного валютного фонда 9 октября пишет РИА Новости
В понедельник фонд безуспешно ожидал от Украины $83 млн в качестве погашения задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. 9 октября к просроченной задолженности, в случае невыплаты, добавится 125,7 миллиона единиц специальных прав заимствований (SDR), что соответствует чуть более $170 млн. Это крупнейший в этом месяце прогнозируемый платеж.
Таким образом, фонд в своём графике напоминает Киеву о необходимости до конца 9 октября выплатить в общей сложности $252,9 млн.
7 сентября Нацбанк Украины сообщил, что в течение сентябре Киев погасил кредитные обязательства перед МВФ на $254,3 млн и еще $195,7 млн по госдолгу.
Общая сумма, которую МВФ рассчитывает получить от Украины в 2026 году, как следует из документов, составляет $959,4 млн. За это время госдолг страны, по прогнозу её нацбанка, достигнет $226 млрд.
В 2027 году МВФ ждёт от Украины уже $1,97 млрд (по нынешнему курсу SDR). При том, что бюджет на следующий год Киев планирует с учётом намерения занять еще $50 млрд, с общим долгом $276 млрд и дефиците бюджета примерно $37 млрд.
Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.
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