https://ukraina.ru/20261009/razgrom-baz-i-likvidatsiya-perepravy-vks-rossii-paralizovali-snabzhenie-i-oboronu-protivnika-1083700852.html
Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника
Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника - 09.10.2026 Украина.ру
Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника
Российская авиация и ракетные войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам противника, полностью ликвидировав назначенные цели, сообщило 9 октября Минобороны России
2026-10-09T09:20
2026-10-09T09:20
2026-10-09T09:21
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В Харьковской области в районе населенного пункта Приколотное авиация применила четыре высокоточные планирующие бомбы УМПБ. В результате прилетов были полностью уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.Удары пришлись и по Запорожскому фронту. Под Ореховом экипажи ВКС сбросили две трехтонные авиабомбы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, которые уничтожили места размещения 65-й отдельной механизированной бригады противника. В этом же регионе, у поселка Кушугум, точечным авиаракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.Кроме того, российские войска перерезали пути снабжения украинских сил на Купянском направлении. Точным ракетным ударом был полностью разрушен мост через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка, что лишило противника возможности оперативно перебрасывать резервы и боеприпасы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, орехов, харьковская область, вооруженные силы украины, вкс, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Орехов, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВКС, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника
09:20 09.10.2026 (обновлено: 09:21 09.10.2026)
Российская авиация и ракетные войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам противника, полностью ликвидировав назначенные цели, сообщило 9 октября Минобороны России
В Харьковской области в районе населенного пункта Приколотное авиация применила четыре высокоточные планирующие бомбы УМПБ. В результате прилетов были полностью уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
Удары пришлись и по Запорожскому фронту. Под Ореховом экипажи ВКС сбросили две трехтонные авиабомбы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, которые уничтожили места размещения 65-й отдельной механизированной бригады противника. В этом же регионе, у поселка Кушугум, точечным авиаракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, российские войска перерезали пути снабжения украинских сил на Купянском направлении. Точным ракетным ударом был полностью разрушен мост через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка, что лишило противника возможности оперативно перебрасывать резервы и боеприпасы.