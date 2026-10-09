https://ukraina.ru/20261009/razgrom-baz-i-likvidatsiya-perepravy-vks-rossii-paralizovali-snabzhenie-i-oboronu-protivnika-1083700852.html

Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника

Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника - 09.10.2026 Украина.ру

Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника

Российская авиация и ракетные войска нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам противника, полностью ликвидировав назначенные цели, сообщило 9 октября Минобороны России

2026-10-09T09:20

2026-10-09T09:20

2026-10-09T09:21

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орехов

харьковская область

вооруженные силы украины

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сво

спецоперация

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В Харьковской области в районе населенного пункта Приколотное авиация применила четыре высокоточные планирующие бомбы УМПБ. В результате прилетов были полностью уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.Удары пришлись и по Запорожскому фронту. Под Ореховом экипажи ВКС сбросили две трехтонные авиабомбы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, которые уничтожили места размещения 65-й отдельной механизированной бригады противника. В этом же регионе, у поселка Кушугум, точечным авиаракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.Кроме того, российские войска перерезали пути снабжения украинских сил на Купянском направлении. Точным ракетным ударом был полностью разрушен мост через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка, что лишило противника возможности оперативно перебрасывать резервы и боеприпасы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

орехов

харьковская область

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россия, орехов, харьковская область, вооруженные силы украины, вкс, украина.ру, сво, спецоперация