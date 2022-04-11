Вопрос о формировании международной расследовательской группы по провокации в Буче пока не стоит. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 11 апреля газета «Известия»

В Европе требуют от Зеленского доказательств непричастности Киева к убийствам в Буче © president.gov.ua сказал Полянский.

Он напомнил, что перед глазами есть «процесс с "расследованием" катастрофы рейса МH17 в 2014 году, который всё больше напоминает постановочный фарс».

Полянский также отметил, что международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются «сильному влиянию западников и их выводы также сложно назвать беспристрастными». Он вспомнил и об Организации по запрещению химического оружия в Гааге, «которая действует очень несбалансированно, в отрыве от фактов и в антисирийском ключе», на что российская сторона указывала неоднократно.

Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками.

В Минобороны РФ заявили, что все фотографии и видеоматериалы являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.