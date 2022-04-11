«Я не слышал про формирование международной расследовательской группы в формате ООН для расследования произошедшего в Буче. В практической плоскости этот вопрос пока не рассматривается, и я сомневаюсь, что здесь может быть найдено какое-то решение, а без четкого мандата ООН этим заниматься не может. Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать, непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо "независимые" расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина», — сказал Полянский.
Он напомнил, что перед глазами есть «процесс с "расследованием" катастрофы рейса МH17 в 2014 году, который всё больше напоминает постановочный фарс».
Полянский также отметил, что международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются «сильному влиянию западников и их выводы также сложно назвать беспристрастными». Он вспомнил и об Организации по запрещению химического оружия в Гааге, «которая действует очень несбалансированно, в отрыве от фактов и в антисирийском ключе», на что российская сторона указывала неоднократно.
Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками.
В Минобороны РФ заявили, что все фотографии и видеоматериалы являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.