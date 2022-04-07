На прилавках эстонских супермаркетов появился «Украинский сыр», который, однако, при ближайшем рассмотрении оказался «Российским». Соответствующие фото публикует 7 апреля Telegram-канал Mash

Сыр «Российский» — популярный на постсоветском пространстве сырный бренд, который выпускается во многих странах.

На Украине объявили «дерусификацию»: снесен бюст Пушкина © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Мукачівська міська рада

Ранее в другой прибалтийской стране, Латвии, 9 мая решили сделать «днем памяти жертв на Украине».

Случаи русофобии в мире участились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В РФ осудили такие проявления и призвали западные страны остановить преследования россиян.