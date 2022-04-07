Сыр «Российский» — популярный на постсоветском пространстве сырный бренд, который выпускается во многих странах.
Эстонские покупатели обратили внимание, что на прилавках местных магазинов появился новый вид сыра — Ukrainа juust, то есть сыр «Украинский». Оказалось, что это всего лишь переименование хорошо известного Vene juust («Российский» сыр). Причем на упаковки предыдущей версии просто наклеили новое название в цветах флага Украины.
Ранее в другой прибалтийской стране, Латвии, 9 мая решили сделать «днем памяти жертв на Украине».
Случаи русофобии в мире участились после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В РФ осудили такие проявления и призвали западные страны остановить преследования россиян.