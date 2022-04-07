Постановочная трагедия в Буче планировалась недругами России задолго до вывода российских войск с севера Украины и преследовала цели демонизации ВС РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Все это планировалось заранее. Мы все это видели в Сирии. Если копнуть раньше, все это мы видели в других конфликтах и войнах, которые Россия ведет столетиями. Всегда подобные провокации использовались для демонизации противника. Нас пытаются расчеловечить. Особенно на фоне того, что в самом начале кампании ВС РФ вели себя чересчур мягко. Этим пользовались и это преподносили как слабость», — сказал Безпалько. Буча и всё, что вокруг неё, Украина обозначила разногласия США и Великобритании. Итоги 4 апреля на Украине © REUTERS, Marko Djurica

Как говорил Сунь-цзы, война — это искусство обмана. Поэтому России нужно готовиться к следующим провокациям, может быть, с человеческими жертвами, где-нибудь в Центральной Украине. Нам эту информационную стену не пробить, поэтому важно показать нашим гражданам, что все это фейк и провокация против нас, добавил эксперт.

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