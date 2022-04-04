Китайская нация разделена так же, как и русская, и во многом это - «заслуга» американцев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал востоковед, журналист, путешественник Юрий Тавровский

Для китайцев Тайвань — это то же самое, что Украина для России. Это болезненная мозоль. Это символ разделенной нации. Не только в России говорят, что русская нация разделена, подчеркнул эксперт. Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению США © Открытые источники

«Тайваньцев тоже настроили против основного Китая, так же как украинцев настроили против России. Китайцы говорят, что они рано или поздно, теми или иными методами — покончат с этим. Если у нас на Украине украинцы, то на Тайване — тайваньцы. Китайцы очень нервно относятся к этим маневрам, полетам, пролетам, потому что они видят в американцах главное препятствие в объединении нации», — сказал Тавровский.

Эксперт напомнил, что Китай сделали разделённой нацией США. В 1949 году коммунисты из КНР собирались форсировать Тайваньский пролив, чтобы закончить освобождение страны, но им помешали американцы — в пролив вошли корабли 7-го американского флота, включая авианосцы.

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