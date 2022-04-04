Для китайцев Тайвань — это то же самое, что Украина для России. Это болезненная мозоль. Это символ разделенной нации. Не только в России говорят, что русская нация разделена, подчеркнул эксперт.
«Тайваньцев тоже настроили против основного Китая, так же как украинцев настроили против России. Китайцы говорят, что они рано или поздно, теми или иными методами — покончат с этим. Если у нас на Украине украинцы, то на Тайване — тайваньцы. Китайцы очень нервно относятся к этим маневрам, полетам, пролетам, потому что они видят в американцах главное препятствие в объединении нации», — сказал Тавровский.
Эксперт напомнил, что Китай сделали разделённой нацией США. В 1949 году коммунисты из КНР собирались форсировать Тайваньский пролив, чтобы закончить освобождение страны, но им помешали американцы — в пролив вошли корабли 7-го американского флота, включая авианосцы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.