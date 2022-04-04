Переговоры Москвы и Киева - не более чем дымовая дипломатическая завеса для союзников и противников России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Никакого соглашения, фиксирующего гарантии безопасности для Украины со стороны США или Турции, быть не может. Россия будет вести дела к демонтажу Украины как государства, заявил эксперт. Акопов рассказал, кому и для чего нужны переговоры с Украиной © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Занятые территории Юго-Востока не будут оставлены, они будут расширяться. А переговоры будут идти столько же, сколько проходит военная операция. Переговоры — это просто оформление нашей игры с Украиной как с представителем Запада. Переговоров с англосаксами у нас нет, потому что они пытаются зафиксировать хотя бы кусок Украины в своих руках. Поэтому все это время будут звучать самые разные заявления и у нас, и у них», — сказал Акопов.

Президент РФ Владимир Путин не может заявить открыто, что преследуется цель демонтажа Украины как государства, так как текущие переговоры оставляют "люфт" для союзников России, подчеркнул собеседник издания.

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