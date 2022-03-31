Европейцы «благополучно» арестовывают все платежи за российский газ - однако этому быстро настанет конец, бесплатного газа не бывает. Европе не помогут никакие обоснования, заявил в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

«Мы ничего не теряем. Нас просто-напросто пытаются ограбить. А потом они делают большие глаза и говорят: "А как это вы не хотите быть ограбленными? Вы же нарушаете все мыслимые и немыслимые правила цивилизованного общества. Мы Европа, и мы имеем право грабить весь свет"», — сказал Шишкин. Могут не пережить зиму: чем обернется отказ Евросоюза покупать газ за рубли © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и «Газпрома» до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях при поставках газа в недружественные государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.