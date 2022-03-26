Он уточнил, что в Польше давно существуют подобные планы, как по отношению к Галичине, так и к Гродненской и Брестской областям Белоруссии. Однако сейчас Польша может попытаться реализовать лишь ту часть этого плана, которая относится к Украине, и признаками этого могут являться риторика официальных лиц США, и приезд президента этой страны в Польшу.
«Польша может согласиться, но надо понимать, что в этом прежде всего заинтересованы американцы. Им в первую очередь интересно то, чтобы конфликт на европейском континенте как можно дальше продолжался. На этом конфликте они уже заработали и ещё заработают», — утверждал Клинцевич.
Он отметил, что США «втридорога» продают европейским странам свою военную технику взамен поставляемой теми на Украину.
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