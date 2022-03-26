Возможно, Польша действительно вынашивает планы присоединения Галичины. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич

Бить будем сразу, бить будем по голове: что будет, если Польша впряжется за Украину © Украина.ру

«Польша может согласиться, но надо понимать, что в этом прежде всего заинтересованы американцы. Им в первую очередь интересно то, чтобы конфликт на европейском континенте как можно дальше продолжался. На этом конфликте они уже заработали и ещё заработают», — утверждал Клинцевич.

Он отметил, что США «втридорога» продают европейским странам свою военную технику взамен поставляемой теми на Украину.

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