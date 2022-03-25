Россия и Украина якобы добились прогресса на переговорах по некоторым пунктам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 марта. Его слова приводит агентство Anadolu

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Параллельно с этим делегации двух стран ведут переговоры по урегулированию ситуации. «Уехать с полными карманами»: стало известно, зачем Зеленский затягивает переговоры © president.gov.ua

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка на Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — сказал Эрдоган.

Кроме этого украинские власти готовы обсуждать отказ от наступательных вооружений и демонстрируют позитивный подход к вопросу коллективной безопасности, утверждает турецкий лидер.

Камнем преткновения остается признание Крыма и Донбасса, рассказал Эрдоган.

Как заявил в этот же день глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, стороны сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически «топчутся на месте».