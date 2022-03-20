Проблема вопроса прямого сухопутного сообщения Крыма с республиками Донбасса полностью разрешится после завершения спецоперации России на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал координатор интеграционного комитета «Россия-Донбасс», экс-депутат Госдумы Андрей Козенко

Все вопросы взаимоотношений территорий Украины с Россией будут разрешены после завершения денацификации страны, утверждает эксперт.

«Когда вся фашиствующая мразь, называющая себя вооруженными силами этой страны, будет уничтожена, а Зеленский и его «команда» покинут свои посты, вопросы о транспортном сообщении и вообще любых наших отношениях с этими территориями будут решены. Я в этом уверен. Будет это решено с новым руководством Украины или с руководством новых народных республик, время покажет», — сказал Козенко.

В заключение эксперт призвал Владимира Зеленского и высшее руководство "остатков Украины" подать в отставку.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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