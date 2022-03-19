Россия должна добиться полной деконструкции украинского проекта, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Своей победой в этом противостоянии мы можем считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра, которые дают возможность населению этих регионов жить мирной и спокойной жизнью», — сказал Марков. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Если Запад продолжит создавать Анти-Россию на территориях западной Украины, это не будет представлять для России особой угрозы. Западные области Украины занимают только треть территории и 20% населения нынешней Украины, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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