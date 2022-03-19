Российская спецоперация на Украине будет продолжаться до полного демонтажа украинского проекта как "Анти-России". Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Любые договорённости с киевским режимом, предусматривающие его сохранение, для России неприемлемы, заявил эксперт. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Если украинские власти и стоящие за ними американцы согласятся с прекращением проекта АнтиРоссии и денацификации, то это означает их самоликвидацию, поэтому вряд ли они на это пойдут…Своей победой в этом противостоянии мы можем считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра, которые дают возможность населению этих регионов жить мирной и спокойной жизнью», — сказал Марков.

По словам собеседника издания, Западная Украина как анти-Россия не представляет особой угрозы и не будет занята российскими войсками при любых обстоятельствах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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