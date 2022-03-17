Минобороны России представило документы, подтверждающие передачу отобранных финансируемыми Пентагоном украинскими лабораториями биологических проб на территорию третьих стран. Об этом 17 марта сообщил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов

«Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу 5 тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси», — заявил Кириллов.

Игорь Никулин: Американцы готовили на Украине генетическую бомбу для всего человечества © nsn.fm

По словам российского военного, анализ полученных документов позволяет предполагать, что украинские специалисты не были осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов и не имели реального представления об истинных целях проводимых исследований, заявили в министерстве.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, некоторые американские эксперименты на Украине, например, по переносу птицами бацилл сибирской язвы, в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, так как таким образом можно было бы получить биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.