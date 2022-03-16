США «впали в отчаяние» после введения запрета на импорт российских энергоносителей и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти. Об этом на днях сообщила китайская газета Global Times

Европарламент вытесняет российские газ и нефть с рынка ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Джо Байдена и лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ в попытке сдержать рост цен на энергоресурсы.

«Страны ОПЕК не желают быть связанными по рукам и ногам США или нарушать свои квоты по добыче и вонзать России нож в спину в разгар кризиса. США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки», — говорится в материале.

Обозреватель считает оппортунизмом и признаком незрелости попытку Вашингтона договориться с Николасом Мадуро о смягчении санкций, чтобы американские компании могли снова вкладывать инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы и помочь увеличить добычу в стране.

«Иронично, что Байден, будучи ветераном в политике, проявил полную наивность и неумелость при таких событиях, как вывод американских войск из Афганистана, и в российско-украинском конфликте», — пишет издание.

Также автор статьи назвал действия Вашингтона безответственными по отношению к союзникам и партнерам.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. До этого вице-премьер Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил мнение, что сложившаяся ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.