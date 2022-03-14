Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходима новая налоговая модель, в частности, ослабление налогового давления. Об этом он сказал в видеообращении, выпущенном 14 марта

По его словам, он дал правительству поручение максимально ослабить налоги и «убрать все сложности» для этой категории предприятий. Ответственные за трагедию в Донецке, вырвавшиеся из Мариуполя, налоги и инсулин. Хроника событий на Украине на 17:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«На время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два — будут детали», — сказал Зеленский.

Ранее украинские власти сообщали, что с начала российской спецоперации инфраструктуре страны нанесён ущерб в размере 119 миллиардов долларов.

С декабря прошлого года и вплоть до начала спецоперации РФ на Украине в стране регулярно происходили акции протеста мелких предпринимателей, которые требовали отменить решение о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса и протестовали против непомерных, по их мнению штрафов, накладываемых государством.