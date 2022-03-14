По его словам, он дал правительству поручение максимально ослабить налоги и «убрать все сложности» для этой категории предприятий.
«На время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила. Кабмин Украины уже работает над тем, как это оформить нормативно. День-два — будут детали», — сказал Зеленский.
Ранее украинские власти сообщали, что с начала российской спецоперации инфраструктуре страны нанесён ущерб в размере 119 миллиардов долларов.
С декабря прошлого года и вплоть до начала спецоперации РФ на Украине в стране регулярно происходили акции протеста мелких предпринимателей, которые требовали отменить решение о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса и протестовали против непомерных, по их мнению штрафов, накладываемых государством.