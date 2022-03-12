В ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин ознакомил западных лидеров с фактами грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба Кремля

В ходе разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать контакты. Путин оценил результаты переговоров Россия-Украина © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права — внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов», — отмечается на сайте Кремля.

Кроме того, националистические батальоны «систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации», отметил президент РФ.

По данным правительства ФРГ, со своей стороны Шольц и Макрон настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта.

Ранее сообщалось о фактах препятствования националистами выходу мирных жителей Мариуполя по гумкоридорам.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».