США решают две задачи: уничтожить славян и нанести экономический удар по Европе, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

По словам депутата, сейчас идет война Америки с Европой. После Украины, пояснил он, на втором месте из пострадавших будет Европа и европейская экономика, европейская социальная сфера. Американское издание предрекло США огромные потери из-за отказа от российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Матвейчев отметил, что газ для Европы уже стоит по 3 тыс. долларов и будет стоить больше, а если Россия прекратит поставки газа, то европейская экономика «просто лопнет, сократится на 20% минимум».

«Поэтому американцы уничтожают и этот ресурс, для них это тоже всего лишь ресурс. Зато половина капиталов сбежит из Европы в Америку, зато американцы будут наживаться на поставках газа в Европу по тройным, по пятерным ценам. Ну вот, все нормально для американцев. Для европейцев все очень плохо», — сказал депутат.

При этом, по словам Матвейчева, за происходящим скорее стоят англичане, потому что они управляют американцами, а демократическая партия США — это филиал Лондона в Америке.

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