Посольство РФ в США расценивает преследование Минюстом США председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон как враждебную кампанию против России, говорится в Telegram-канале дипмиссии 9 марта

Посольство подчеркнуло, что выдвинутые к Брэнсон претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Главу российской правозащитной организации в США сочли иноагентом © CC0, Pixabay

В заявлении отмечается, что, преследуя Брэнсон, США ведут широкомасштабную антироссийскую кампанию, которая «напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма», отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной и принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия.

«По сути, речь идет о грубом нарушении личных свобод в стране, претендующей именоваться «оплотом демократии». Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США», — говорится в заявлении посольства.

Ранее Минюст США счел иноагентом Елену Брэнсон, председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США. По ряду выдвинутых обвинений ей может грозить до 35 лет тюрьмы. Сейчас Брэнсон находится в России.